«أونروا»: إسرائيل تخطط للتهجير إلى مصر

المصدر: عواصم - وكالات

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اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعياً إلى مصر عبر الحدود، وهو ما نفته إسرائيل.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أشار لازاريني إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الفارّين من القتال قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.

وقال لازاريني إن «التطورات التي نشهدها تشير لمحاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر، أو يتم توطينهم في مكان آخر»، رغم أن «الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسراً من القطاع».

وكانت إسرائيل أمرت السكان بمغادرة وسط خان يونس منذ أن كثفت هجومها على الطرف الجنوبي من غزة .

من جهته، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة في جنيف مخصصة للبحث في تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس: «إن القطاع الصحي في غزة يواجه تداعيات «كارثية»، بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين أكد مسؤول أممي أن نصف سكان غزة يتضورون جوعاً، و9 من كل 10 لا يأكلون يومياً».

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