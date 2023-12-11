غارات إسرائيلية تدمر حياً كاملاً بجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، بأن غارات إسرائيلية دمرت حياً كاملاً في بلدة عيترون بجنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» الرسمية أن الغارات سوت عدداً من المنازل بالأرض، كما تضرر عدد كبير آخر من المنازل، مشيرة إلى أن طواقم الإغاثة هرعت إلى المكان.

وقالت الوكالة إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً عنيفاً استهدف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وخلة موسى عند أطراف بلدة رميش.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عدة ضربات في جنوب لبنان؛ «رداً على إطلاق نار» على مستوطنات في الشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف أيضاً موقعاً وبنى تحتية لـ«حزب الله»، وخلية مسلحين في جنوب لبنان، بالطائرات ونيران الدبابات.

وأصيب جنود إسرائيليون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان «أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح، وأصيب عدد آخر من الجنود بجروح طفيفة جراء شظايا واستنشاق الدخان»، مشيراً إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

ومنذ السابع من أكتوبر، أسفرت أعمال العنف على الحدود بين لبنان وإسرائيل عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً في لبنان، فيما، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأربعة مدنيين.

وكانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» أكدت أول من أمس بأن أحد مواقعها تعرض لقصف، دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أنها تسعى إلى التحقق من مصدر النيران.

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