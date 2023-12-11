غوتيريش: الحرب أصابت مجلس الأمن بالشلل

المصدر: الدوحة - وكالات

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال غوتيريش أمام منتدى الدوحة، الذي جاء تحت شعار «معاً نحو بناء مستقبل مشترك»، إن المجلس أصابه «الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية» التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب في غزة.

وأضاف أن «سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة» بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في القطاع. وتابع: «لقد كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية».

وأضاف: «للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك»، وتابع: «يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم».

ودعا غوتيريش إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من الهجوم على قطاع غزة، وكان غوتيريش وجه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكّد في منتدى الدوحة «نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني». وأضاف أنّ «الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة».

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