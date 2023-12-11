معارك شرسة في خان يونس والضحايا إلى 18000

المصدر: غزة - البيان، وكالات

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صعد الجيش الإسرائيلي، أمس، من ضرباته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، وسط أحزمة نارية بعشرات الغارات، واشتباكات شرسة في خان يونس، كبرى مدن جنوبي القطاع، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين في غزة إلى 18000 شخص ونحو 50 ألف جريح.

وقال شهود إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيس، الذي يربط بين شمالي القطاع وجنوبيه عبر وسط مدينة خان يونس، بعد قتال عنيف طوال الليل أدى إلى إبطاء التقدم الإسرائيلي من الشرق. وامتلأت الأجواء بدوي الانفجارات المستمر وتصاعدت أعمدة كثيفة من واللهب والدخان فوق المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين نرحوا من مناطق أخرى من القطاع.

غارات عنيفة

وقالت وسائط إعلام فلسطينية، إن «طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوبي مدينة خان يونس»، متحدثة عن «حزام ناري بعشرات الغارات يستهدف الطريق بين خان يونس ورفح»، وأضافت إن ذلك «يترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بجنوبي القطاع».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن 21 شخصاً قُتلوا وأصيب عشرات في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، فجر أمس، استهدف منزلاً في خان يونس.

وأضافت إن معظم القتلى من الأطفال.وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس بأن 45 قتيلاً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع جراء القصف الإسرائيلي. وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الطائرات الحربية شنت غارات عنيفة على دير البلح وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وعدة مناطق في شمالي القطاع.

ارتفاع عدد القتلى

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس إن 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر، كما قال المتحدث إن الحصيلة تشمل 297 قتيلاً وأكثر من 550 جريحاً سقطوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن إعلام فلسطيني عن قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للنازحين في مخيم جباليا بشمالي غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ممرات أنفاق تحت الأرض في خان يونس، وهاجم مجموعة من المسلحين الفلسطينيين كانوا ينصبون كميناً، ولكنه لم يذكر شيئاً عن أي تقدم للدبابات هناك.

استهداف مستشفى

وقال الجيش الأردني في بيان، أمس، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه لا أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بالمستشفى الميداني الأردني في جنوبي غزة، نتيجة سقوط شظايا وقنابل دخانية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بمقتل جندي آخر جراء المعارك في قطاع غزة، مضيفة إن مجمل قتلى القوات الإسرائيلية منذ بدء العمليات البرية في القطاع تجاوز الـ100.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في شمالي غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن خمسة من جنوده أصيبوا بجروح خطرة في القتال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس في بيان، مقتل 425 من جنوده وإصابة 1593، ومن بينهم 255 في حالة خطرة، منذ 7 أكتوبر.

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