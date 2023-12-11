بلينكن يدافع عن تزويد إسرائيل بـ 14000 قذيفة

المصدر: واشنطن- وكالات

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دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، عن البيع العاجل لنحو أربعة عشر ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل.

قال بلينكن إن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس. أضاف بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين أن واشنطن تناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في غزة ومدتها، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين هدف إسرائيل وما نراه في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن إسرائيل تحدثت عن إجراءات لخلق مناطق آمنة، ولكن يجب أن يكون هناك وقف للنار محدود لإيصال المساعدات، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات وحماية المدنيين. واعتبر أن «النتائج ليست ملموسة» في هذا المجال.

وتابع: «نحن نناقش مع الإسرائيليين ما يفعلونه.. ونركز على هدف الإسرائيليين ونتائج أعمالهم.. وهناك فجوة بين الهدف وما نراه».

وعن السيناريوهات المختلفة لانتهاء العملية الإسرائيلية في غزة، قال بلينكن إن «العالم يريد من حماس أن تنهي المعركة»، مضيفاً أن «واشنطن تعارض وقف إطلاق النار، حيث من الممكن أن يتكرر ما حصل، وحماس تؤكد أنها ستكرر ما فعلته». وأضاف: «يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر»، بحسب تعبيره. وتابع: «عندما تنتهي العملية العسكرية.. يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية».

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