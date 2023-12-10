محاصرة مجموعة من الجنود الإسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد تقرير فلسطيني، اليوم الأحد، بمحاصرة مجموعة من الجنود الإسرائيليين من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا بشمال غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم أن "جيش الاحتلال يحاول إنقاذ مجموعة من جنوده الذين تمت محاصرتهم من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا وسط معارك ضارية".َ

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت، اليوم، الإجهاز على 21 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشورات أوردها المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوات إسرائيلية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد وأكد عناصر القسام مقتل ستة جنود بينهم ضابط في الهجوم.

وكانت القسام قالت إن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على ثلاثة جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وذكرت القسام أن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى الإجهاز على قنــاصين إسرائيليين في نفس المنطقة.

ولفتت إلى استهداف تسع آليات وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع وقذائــف الياســين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف ثلاث قوات خاصة إسرائيلية راجلة ومتحصنة داخل مبان بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت "ســرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مقاتلوها من استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي" في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز