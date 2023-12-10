تحركات كثيفة للتوصل لحل سياسي في اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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كثف مبعوثا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة إلى اليمن تحركاتهما في عواصم دول المنطقة، فضلاً عن عقد لقاءات مع مسؤولين يمنيين، وآخرين من قيادة تحالف دعم الشرعية، بغية الدفع قدماً باتجاه تجديد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية المعنية.

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، التقى رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، وأطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة بكل من السعودية، وعُمان، والمجتمع الدولي، الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.

تناول غروندبيرغ، خلال لقائه العليمي، مستجدات الوساطة السعودية، من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام في البلاد.

كما التقى غروندبيرغ كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام، وبحث معه سبل المضي قدماً نحو التوصل إلى اتفاق حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، والوقف الدائم والمستدام لإطلاق النار في عموم محافظات البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت الرعاية الأممية.

كما التقى مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن، تيم ليندركينغ، وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، وبحثا مستجدات استئناف عملية السلام، وتهديدات الحوثيين لأمن الملاحة الدولية، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، فيما جدد الوزير اليمني، موقف مجلس القيادة الرئاسي، والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن، وفقاً لمرجعياته الثلاث، النهج المتفق عليه وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، إلى جانب دعم جهود الأشقاء، والأصدقاء، الرامية إلى إحياء عملية السلام في البلاد، بينما أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، وحكومته الشرعية، لإحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن.

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