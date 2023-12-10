بلينكن لمنع توسع الصراع ورفض التهجير

المصدر: واشنطن- وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقاء وفد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة منع التهجير، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع. فيما أكدت اللجنة الوزارية، أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتصدي لها على كافة المستويات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس، مع وفد يمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.. وأكد الوزير بلينكن مجدداً، دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار حماس لهجمات 7 أكتوبر، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى، ومنع التهجير، واحتواء المزيد من انتشار الصراع».

من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة الوزارية، الولايات المتحدة بـ «ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها، وعلى كافة المستويات. وجددوا دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة.

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