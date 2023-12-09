مقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: رام الله ـ أ.ف.ب

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قُتل 6 فلسطينيين، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم «الفارعة»، شمالي الضفة الغربية، وأصيب 6 آخرون، بجروح أحدهم بالغة، بحسب ما إفادة كل من وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتل الفلسطينيين الستة بينهم طفل، وأصيب آخرون، خلال الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم «الفارعة»، جنوب طوباس».

وأفادت وكالة «وفا» بأن «مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف، وسماع أصوات انفجارات».

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال «فرانس برس»: «خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي و«الشاباك» (الأمن الداخلي) في مخيم «الفارعة»، تم اعتقال مطلوبين من سكان المخيم وأسيرين سابقين».

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع ستة قتلى في مخيم «الفارعة»، وست إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة للغاية». وأضافت: بلغ مجموع الإصابات التي تعاملت طواقم الجمعية معها 3,246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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