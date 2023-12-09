حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في غزة

المصدر: غزة - وكالات

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شنّ الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أبرزها: بيت لاهيا، وخانيونس، وجباليا، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً، ومقاطع، تظهر عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وهم مجردون من أغلب ملابسهم، خلال عمليات اعتقال عشوائية بحجة «التأكد من نشاطهم».

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، صوراً، ومقاطع مرئية، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، لعدد كبير من الفلسطينيين، ، يتكدسون في شاحنة لنقلهم إلى جهة مجهولة، لم تسمها الصحيفة. كما أظهرت المقاطع المصورة لحظات الاعتقال لعدد كبير من الفلسطينيين، وهم على الأرض، وسط حصار من جنود إسرائيليين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات الجيش اعتقلت عشرات الفلسطينيين، خلال تقدمها للسيطرة على الجزء الشمالي للقطاع، زاعمة أن «بعضهم سلم نفسه طوعاً»، وذلك للتحقق مما إذا كانوا ينتمون إلى حركة «حماس»، أو نشطاء فيها.

إلى ذلك، قال فلسطينيون، إنهم تعرفوا على أقارب لهم في الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا بالنفي أن تكون لأقاربهم أي صلات بـ«حماس»، أو أي جماعة مسلحة أخرى.

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