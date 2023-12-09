بوتين: سأترشح للانتخابات الرئاسية 2024

المصدر: موسكو - وكالات

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الروسية، لفترة خامسة، مارس المقبل، وقال «سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي»، معلناً انطلاق حملة انتخابية، من المتوقع أن تكون على نطاق واسع.

جاء الإعلان على هامش حفل في الكرملين لأفراد الجيش، وأضاف بوتين: «لن أخفي ذلك، كانت لدي أفكار مختلفة في أوقات مختلفة، ولكن هذا وقت اتخاذ القرار».

وأبلغ بوتين قراره خوض الانتخابات إلى الضابط في الجيش الروسي، اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، وقال الأخير: «شكراً لأفعالكم، ولقراراتكم، كسبنا الحرية»، وأضاف جوغا: «نحن بحاجة إليكم.. روسيا بحاجة إليكم».

وأوردت «بلومبرغ»، أن إعلان بوتين، جاء بعدما حثّه على ذلك، جوغا، خلال حفل (النجمة الذهبية) في الكرملين. ونقلت «بلومبيرغ» عن بوتين قوله لجوغا: «سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي.. اليوم لا يوجد خيار آخر». بينما نقلت «تاس»، عن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله، إن رد بوتين كان «عفوياً».

ورأت المحلل السياسي، تاتيانا ستانوفيا، أن الإعلان المفاجئ على ما يبدو لبوتين خلال فعالية مخصصة لقدامى المحاربين، كان غير عادي ومليء بالمعاني الرمزية. وقالت إن «الأبطال (العسكريين).. أبناء دونباس.. يريدون رؤية بوتين رئيساً مجدداً». وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام (15، و16، 17 مارس 2024).

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