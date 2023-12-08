مؤشرات لإمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أكد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة، مارتن غريفيث، أمس، أنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريباً للسماح بدخول المساعدات.

كان 60% من السلع التي تدخل إلى القطاع المحاصر تمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وأوضح غريفيث أنه لاحظ مؤشرات في الأيام الأخيرة على أن دولا رئيسة - لا سيما إسرائيل ومصر - أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تدريجياً.

وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ما زلنا نتفاوض، وتوجد بعض المؤشرات الواعدة حالياً بأنه يمكن أن يُفتح قريباً».

لكن إسرائيل رفضت فكرة إعادة فتح المعبر بالكامل، وقالت، بعد تصريحات غريفيث، إنها لن تسمح إلا بتفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم، قبل توجيه الإمدادات نحو معبر رفح بين مصر وغزة.

وقال متحدث باسم هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات): «سنسمح بتفتيش أمني لشاحنات المساعدات الإنسانية عند معبر كرم أبو سالم، ولكن ليس عبور الشاحنات إلى غزة».

ونتيجة الحصار الإسرائيلي، لم تدخل سوى إمدادات محدودة من الغذاء والمياه والوقود والأدوية إلى غزة، ما أدى إلى نقص حاد. وحالياً، بات معبر رفح بين غزة ومصر الوحيد المفتوح.

وتابع: «إذا حصلنا على ذلك، فستكون هذه أول معجزة نشهدها منذ أسابيع، كما أنها ستعطي دفعاً هائلاً للعملية اللوجستية، ستغيّر طبيعة عبور المساعدات الإنسانية».

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