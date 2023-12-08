خانيونس تضع أمريكا وإسرائيل على مسار تصادمي

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، فيما تضع العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس، واشنطن وتل أبيب في مسار تصادمي، بعدما دعت الإدارة الأمريكية إسرائيل إلى تقليل الضحايا المدنيين، وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويتضمن مشروع القانون في مجلس الشيوخ تمويلاً لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لا يتضمن أموالاً كافية لأمن الحدود، وهو مطلب الجمهوريين في الكونغرس، الذين قالوا إنهم لن يدعموا مساعدات إضافية لأوكرانيا دون فرض قيود إضافية على الهجرة، خصوصاً على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وتضمنت حزمة الإنفاق البالغة 111 مليار دولار المعروضة على مجلس الشيوخ 50 مليار دولار لأوكرانيا، كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، التي تشن حرباً على غزة.

إلى ذلك، قالت قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة، تضع إسرائيل على مسار تصادمي مع الإدارة الأمريكية، التي دعت إسرائيل إلى تقليل الضحايا المدنيين، وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، والتقيد بهدف أكثر محدودية للحرب يتمثل في «الإطاحة بحركة حماس من السلطة في القطاع».

وباتت خانيونس، التي كانت موطناً لـ400 ألف نسمة قبل الحرب، مكتظة مع تضاعف هذا الرقم على أقل تقدير، بعدما فر سكان شمال غزة المدمر إلى الجنوب، وكثفت إسرائيل، منذ انتهاء الهدنة الجمعة الماضية، من حملة القصف الجوي على المدينة وجنوب غزة بشكل عام، وبدأت عملية برية كبيرة، وحاصرتها بعشرات الدبابات والآليات، وأمرت السكان بمغادرتها، لتبدأ رحلة نزوح جديدة لسكان غزة، الذين نزح بعضهم أكثر من 4 مرات بالفعل.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقرر مواصلة شن حرب تقليدية ضد الجنوب تستخدم فيها الضربات الجوية، والقوات البرية، والمدفعية التي «شلت قدرة حماس على القتال»، وأوقعت ضحايا بين المدنيين، أو أن تبدأ في الانتقال إلى عملية محدودة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز