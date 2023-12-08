اقتحامات واشتباكات ومقتل فتى في الضفة

المصدر: طولكرم - وكالات

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نفذت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليات اقتحام في الضفة الغربية طالت مناطق عدة، قال التلفزيون الفلسطيني إن من بينها مدينة رام الله. فيما أصيب جنديان إسرائيليان في اشتباكات بمخيم طولكرم في الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من عمال غزة القاطنين في بلدة فرعون جنوب طولكرم، ونقلت عن مصادر محلية أن القوات داهمت عمارة سكنية في الحي الشرقي للبلدة، ونفذت تلك الاعتقالات.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من جهتها الغربية مدعومة بآليات عسكرية وجرافات وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين.

وقالت الوكالة إن القوات تمركزت في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصاراً مشدداً عليه، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الخروج، بينما حاصرت مخيم نور شمس ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية على طول شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط تحليق المسيّرات في سماء المدينة.

وفي جنين، أوضحت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر والعطارة وعرانة والجلمة وفقوعة والعرقة وزبوبا، وسيرت آلياتها في شوارعها، وشنت حملة اعتقالات.

وفي بلدة يعبد جنوب مدينة جنين قتلت القوات الإسرائيلية فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، وجرحت آخرين.

وفي جنوب الضفة، أشارت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، ومنعت تنقل الفلسطينيين.

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