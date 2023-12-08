الأمم المتحدة: نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أظهر تقرير أممي حديث أن نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث إن ما يقارب من نصف عدد السكان (نحو 17 مليون نسمة) غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

وقدر أن أكثر من 200 ألف طفل في اليمن يواجهون فقد علاج سوء التغذية خلال ديسمبر الجاري، بفعل توقف المساعدات في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP) أنه رغم تحسن الأمن الغذائي بشكل طفيف خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بسابقه سبتمبر، وبأكتوبر 2022، إلا أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف التقرير: إن المسح الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة أظهر أن نحو 51 % من الأسر في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً (IRG)، و46 % في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، خلال أكتوبر الماضي.

كما بينت نتائج المسح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل العائق الرئيس أمام عدم تمكن معظم الأسر من الحصول على الغذاء الكافي، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود، وأيضاً انخفاض مؤشر «الفاو» العالمي لأسعار الغذاء في أكتوبر الماضي 0.5 % عن سبتمبر السابق له.

وأوضحت النتائج أن الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء تجاوزت 40 %، أي عتبة «مرتفعة جداً»، في 17 من أصل 22 محافظة يمنية، كانت أعلاها في البيضاء (73 %)، تليها لحج (66 %)، ثم الجوف (63 %)، والضالع (62 %).

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة فإن معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعاً جداً، حيث «أشار (مؤشر الجوع العالمي 2023) إلى أن البلاد تحتل ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام».

ويواصل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مساعدة 13 مليون يمني في كل دورة توزيع، وفقاً لخطة التنفيذ حتى نهاية أكتوبر الماضي، لكن بحصص غذائية مخفضة (تعادل 41 % من سلة الأغذية القياسية لكل دورة).

ونبه التقرير إلى أنه تم تمويل 11 % فقط من خطة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، القائمة على الاحتياجات، للفترة من ديسمبر الجاري، لغاية مايو المقبل.

في الغضون، ووفق التقرير، فإن 30 % من الأطفال، الذين يعانون سوء التغذية، سيفقدون خلال ديسمبر الجاري علاج سوء التغذية الحاد المعتدل المنقذ للحياة، إذ بلغ عددهم 202 ألف طفل، بينما أكد التقرير أن 7.8 ملايين يمني حصلوا على مساعدات البرنامج في دورة أكتوبر الماضي، كما أن 6.1 ملايين يمني يعيشون في حالات الطوارئ الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، و3.5 ملايين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وبين التقرير أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي ارتفع نقطتين مئويتين (47 %)، فيما أرسل البرنامج مساعدات غذائية تكفي 434 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، وساعد نحو 7.8 ملايين في أنشطته خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الأممي ساعد البرنامج 1.7 مليون طالب في إطار برنامج التغذية المدرسية، حيث تم تنفيذ التغذية المدرسية في 4382 مدرسة، ضمن 84 منطقة في 19 محافظة، وقدّم وجبات طازجة لـ26800 طالب في 13 مدرسة داخل عدن، و11 مدرسة في صنعاء.

وذكر البرنامج أن آلية الاستجابة السريعة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، و«يونيسيف»، ساعدت 24600 يمني، يشمل ذلك الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، والنزوح الناجم عن الأوضاع الأمنية في اليمن.

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