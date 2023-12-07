ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين خلال التوغل البري في غزة

المصدر: وكالات

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ارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، خلال التوغل البري داخل قطاع غزة اليوم الخميس إلى 87 قتيلا.

ويشار إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ونشبت حرب بسبب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم إثر الهجوم في إسرائيل. وتم اقتياد 240 شخصا آخر إلى غزة كرهائن وأسرى.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن عدد القتلى الفلسطينيين خلال شهرين من القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس ارتفع إلى 17177 قتيلا.

فيما أكد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث الخميس بأنه يرى "مؤشرات واعدة" على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريبا للسماح بدخول المساعدات.

وقال غريفيث خلال مؤتمر صحافي في جنيف "ما زلنا نتفاوض وتوجد بعض المؤشرات الواعدة حاليا، الدخول عبر كرم أبو سالم.. بأنه يمكن أن يُفتح قريبا".

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