«القسام» تعلن تفجير نفق أرضي بقوة إسرائيلية شمال غزة وتدمير 79 آلية عسكرية

المصدر: د ب ا

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، عن تفجير نفق أرضي بقوة إسرائيلية شمال غزة واستهداف عشرات الآليات العسكرية بالقذائف.

وقال بيان للقسام إن عناصرها تمكنوا من تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان (في مدينة غزة) وفور تقدم قوة من الجيش لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي بيان منفصل، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أعلنت القسام أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نفذت في الساعات الماضية سلسلة من العمليات في محاور الاشتباكات في خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة أنها قتلت وأصابت العديد من الجنود ودمرت دبابات وآليات أخرى.

وقالت "القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم إنها استهدفت غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محور التقدم حي الشجاعية، مشيرة إلى استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

وكانت كتائب القسام أفادت، أمس الأربعاء، أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وأحصت تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا.

وأشارت إلى أن قناصة القسام أوقعوا ستة جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة.

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