الجيش الإسرائيلي يحاصر آلاف النازحين في مدرسة تابعة للأمم المتحدة شمال غزة

المصدر: د ب ا

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دعا نازحون فلسطينيون، قالوا إن عددهم يتجاوز بضعة آلاف، اليوم الخميس، لإنقاذ حياتهم وتوفير ممر آمن لهم في ظل حصار الجيش الإسرائيلي لهم داخل مدرسة تابعة للأمم المتحدة.

وقال النازحون، في رسائل صوتية وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم عالقون داخل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكر هؤلاء أنهم محاصرون بدبابات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي ويتعرضون إلى قصف مدفعي في محيط المدرسة ما أوقع قتلى وعشرات الجرحى يتعرضون للموت تباعا بفعل النزيف.

واشتكى النازحون من عدم امتلاكهم أي كميات من الماء الصالح للشرب أو الطعام، وأن الأطفال وكبار السن والمرضى منهم مهددون بالموت داخل المدرسة جوعا وعطشا في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

يأتي ذلك فيما أعلنت أونروا عن استهداف أربع من مدارسها وإخلاء خمس أخرى من نازحين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت أونروا، في تقريرها اليومي، إنها أخلت بالكامل خمس مدارس تابعة لها تعمل كملاجئ للنازحين في بلدات شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في أعقاب أوامر مباشرة أصدرتها القوات الإسرائيلية إلى مديري المرافق.

ونزح أكثر من 9ر1 مليون شخص (أو أكثر من 85% من السكان) في جميع أنحاء قطاع غزة، بينهم نحو 2ر1 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة لأونروا وسط تحذيرات من نقص الاحتياجات الإنسانية وتأثيرات الاكتظاظ الشديد.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى ومئات المصابين بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

من جهتها دعت حركة حماس إلى تظاهرات عربية وإسلامية حاشدة غدا الجمعة "رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وحثت الحركة في بيان صحفي، على أوسع تحرك شعبي عربي وإسلامي للضغط من أجل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لكل أنحاء قطاع غزة، ووقف "العدوان" الإسرائيلي على المدنيين العزل فيه.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن "هذه المبادرة خطوة ضرورية جدا، تتسق مع المهام المنوطة بمجلس الأمن الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل".

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