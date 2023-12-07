مجموعة السبع تدعو إلى عقد هدنات إنسانية جديدة في غزة

المصدر: أ ف ب

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دعا قادة دول مجموعة السبع، الذي اجتمعوا أمس عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعياً إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولاً».

وأضافوا: «نظل متمسكين بدولة فلسطينية في إطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكّن الاسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن».

في الوقت نفسه، اعتبر قادة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، أن «من الضروري (القيام) بتحرك (يبدو) أكثر إلحاحاً لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والإقلال من الخسائر في صفوف المدنيين».

وتابعوا: «ندعم ونشجع (إعلان) هدنات إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض».

ومن جنيف، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق يتفاقم» مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جديدة دامية على مدينة خان يونس المحاصرة في جنوب القطاع، حيث يحاول السكان الاحتماء من اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحرب.

وأعربت مجموعة السبع عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع بين إسرائيل وحماس على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعيةً إلى فتح معابر جديدة، تضاف إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حالياً.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته، بعد نحو شهرين على بدء الحرب التي تسبب بها هجوم دامٍ شنَّته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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