إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في الضفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل شابان فلسطينيان وفتى، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وقتل رابع متأثراً بإصابته في طولكرم، بينما أصيب 3 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات اندلعت في مخيم «الدهيشة» جنوبي بيت لحم.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الدهيشة، وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 3 شبان أحدهم بحالة حرجة، كما داهمت هذه القوات عدداً من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 3 شبان آخرين.

وكانت قوات إسرائيلية انسحبت من مخيم «جنين» شمالي الضفة، بعد اقتحام دام 8 ساعات، وتفجير أحد المنازل، وتنفيذ اعتقالات. بالتوازي مع «حرب غزة»، صعّد الجيش الإسرائيلي اقتحاماته لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، قتل خلالها 265 فلسطينياً، وأصيب 3200، واعتقل 3580 آخرون، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتستخدم إسرائيل، خلال عملياتها بالضفة، الرصاص الحي، والقصف، والمراقبة بمسيّرات، خاصة في مخيمي «جنين»، و«نور شمس». فيما تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية على اقتحام مناطق واسعة بالضفة، أبرزها مخيمات «جنين»، و«نور شمس»، وطولكرم، و«بلاطة»، و«عسكر»، شمالي الضفة، و«عقبة جبر»، و«العروب»، و«الدهيشة».

واستخدمت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحامات جرافات عسكرية عملت على تجريف الشوارع، وتدمير شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز