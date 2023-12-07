مقتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

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قُتل أربعة فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل الفتى عمر أبو بكر (16 عاماً) برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وفق بيان للوزارة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة «استشهاد الشاب عبد الناصر مصطفى الرياحي (24 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة».

وسبق أن أعلنت الوزارة عن «شهيدين في طمون ومخيم الفارعة فجر اليوم برصاص الاحتلال، هما: الطفل عبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاماً)، ومعاذ إبراهيم زهران (23 عاماً)».

وكانت قوات كبيرة دهمت مخيم الفارعة وبلدة طمون المجاورة له في محافظة طوباس في شمال الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات.

وأضاف أن اشتباكات مسلحة بين الجيش وفلسطينيين دارت قبل أن يعلن مقتل الشابين.

وفي مدينة نابلس، وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة، وحاصر منزل أحد المطلوبين هناك قبل اعتقاله.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ثلاث إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها إصابتان بحالة خطرة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قُتل 259 فلسطينياً على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

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