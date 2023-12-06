برنامج الأغذية العالمي يوقف أعماله شمالي اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أوقف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، أمس، توزيع المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وفي بيان علّل الإيقاف لمحدودية التمويل، والخلاف مع السلطات الحوثية حول «التوصل إلى اتفاق من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً».

وأضاف البرنامج: «يأتي هذا القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام على المفاوضات، التي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين إلى 6.5 ملايين شخص».

ونوه البرنامج بأن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة للسلطات الحوثية في صنعاء بشكل كامل تقريباً، مرجحاً أن يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، قرابة أربعة أشهر، بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

وأكد أنه يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسُبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية، للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية، ورهناً بتوفر التمويل اللازم، وكذا تعاون السلطات في صنعاء.

وتابع: «ستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع تغيرات الموارد، التي تم إعلانها في أغسطس الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يقود البرنامج المشهد المالي المليء بالتحديات، والذي يواجه القطاع الإنساني بأكمله».

وخفض برنامج الأغذية العالمي بالفعل حصص الإعاشة في اليمن، منذ عام 2022، بسبب فجوات كبيرة في التمويل، وتفاقم التضخم العالمي في أعقاب الحروب الروسية- الأوكرانية.

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