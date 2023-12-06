الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

المصدر: عمّان - وكالات

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، إحباطها عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل 3 مهربين.‏

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، بأنه «تم العثور على 233 ألف حبة كبتاغون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة»، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وبيّن المصدر أن «قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية، محاولة مجموعة من المهربين، اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك بإطلاق النار مباشرة عليهم». كما اعترض الجيش الأردني، مسيّرة قادمة من سوريا، حاولت اجتياز حدود الأردن ‏بطريقة غير مشروعة.‏ وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن «الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محمّلة بكمية من مادة الكريستال المخدرة، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة»، وفقاً لوكالة أنباء «عمون» الأردنية.

فيما رصد الجيش الأردني محاولة اجتياز مسيّرتين للحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية، كانتا تحملان مواد مخدرة. كما أسقطت القوات المسلحة الأردنية مسيّرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.

يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، توعّد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقاً لقناة «المملكة» الأردنية.

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