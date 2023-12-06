مقتل جندي في قصف إسرائيلي على مركز للجيش اللبناني قرب الحدود

المصدر: بيروت - وكالات

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قُتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء مركزاً عسكرياً في جنوب البلاد، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان عن «تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين».

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس الثلاثاء أن قصفاً وغارات جوية إسرائيلية استهدف مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما تبنّى حزب الله هجمات عدة على مواقع وجنود إسرائيليين.

ولفتت وسائل إعلام لبنانية إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4 قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقاً وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً على إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.

بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) مراراً عن تعرض مقارها لنيران وقذائف خلال تبادل القصف. وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلاً في صفوف حزب الله و15 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.

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