إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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قتلت إسرائيل 6 فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استمرت حملة الاعتقالات بمناطق متفرقة، وأعتقلت 40 فلسطينياً ليل الاثنين -الثلاثاء، ما يرفع عدد الذين اعتقلتهم منذ بداية الحرب إلى 3580 .

قتل شاب فلسطيني فجر أمس في مخيم قلنديا شمال القدس بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي منزل عائلته، فيما أصيب أربعة في مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها «استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) في قلنديا». وبحسب الوزارة سجلت «4 إصابات في مخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال، إحداها حرجة للغاية».

ففي مخيم قلنديا قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم بهدف اعتقال الشاب عبدالله يوسف مناصرة. وبحسب الشهود، قام الجيش بتفجير باب المنزل، حيث كان محمد مناصرة، شقيق عبدالله، يقف خلف الباب ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يعتقل عبدالله. ولم يرد الجيش الإسرائيلي فوراً على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة. ومناصرة هو الشاب الثاني الذي يقتل في مخيم قلنديا خلال الساعات الماضية، كما قتل أربعة آخرون الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين قتل الجيش الإسرائيلي شابين في مدينة سعير في جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة «شهيدان برصاص الاحتلال في سعير» وعرفت عنهما بأنهما «الشهيد أنس إسماعيل الفروخ (23 عاماً)»، والشهيد محمد سعدي الفروخ (22 عاماً)». وقتل أكثر من 255 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين - الثلاثاء 40 فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما يرفع عدد الذين اعتقلهم منذ بداية الحرب إلى 3580 وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

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