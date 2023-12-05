إسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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قتل ثلاثة فلسطينيين، أمس الاثنين، برصاص إسرائيلي خلال اقتحام الجيش مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال عدوان على قلقيلية»، في شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بإصابة ضابط شرطة كان متواجداً في المنطقة برصاصة في البطن نقل على أثرها إلى المستشفى في حالة وصفت بالمتوسطة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: أحبط مقاتلو وحدة جدعون ومقاتلو الاحتياط والقوات الخاصة في الجيش وبتوجيه من (الشاباك) مجموعة مسلحة أطلقت النار مرات عدة على قواتنا في قلقيلية. وأضاف البيان: قامت القوات بملاحقة المطلوبين ووقع تبادل إطلاق النار قُتل خلاله مسلحن اثنان وأصيب آخرون.

وفي مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، أعلنت وزارة الصحة «استشهاد الشاب علي إبراهيم علقم (32 عاماً) برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي».

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 33 شخصاً «خلال اقتحام قوات الاحتلال» للمخيم، بينها 22 إصابة بالرصاص الحي. وقال الجيش إنه اعتقل خلال عملياته التي طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية «29 مطلوباً... بينهم خمسة ينتمون إلى (حماس)»، مشيراً إلى «مصادرة عشر قطع من السلاح».

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