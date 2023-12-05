مصرع 49 بانهيارات أرضية في تنزانيا

المصدر: دار السلام - وكالات

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أفادت وزارة الصحة في تنزانيا، أمس، بأن حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية، الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمالي البلاد، ارتفعت إلى 49.

وكتبت الوزارة على «إكس»: «عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، بسبب الفيضانات، ارتفع إلى 49 ضحية، بعد اكتشاف جثتين»، بعدما أفاد تقرير سابق بسقوط 47.

وأضافت أن كافة المستشفيات بمنطقة مانيارا، المتضررة، استقبلت وعالجت 93 جريحاً، مؤكدة أن السلطات تسهر على توفير أفضل الخدمات الطبية للمصابين.

وقالت رئيسة تنزانيا، سامية حسن، في رسالة مصورة، نشرتها وزارة الصحة على الإنترنت، إن انهياراً أرضياً ابتلع نحو 100 منزل في قرية كاتيش بمنطقة هانانغ. وأضافت: «مصدومون جداً مما حدث».

وأكد نائب وزير الصحة، جودوين موليل، حرص الوزارة على زيادة عدد العاملين في مستشفيات مانيارا، لتوفير رعاية صحية أفضل، منوّهاً بأنه تمت تعبئة فرق طبية من عدة مدن، بما في ذلك أروشا، ودودوما.

وتسببت فيضانات شديدة، ناجمة عن ظاهرة «إل نينيو»، وظواهر جوية، ثنائية القطب في المحيط الهندي، في مقتل مئات الأشخاص في كينيا، والصومال، وأجبرت مئات الآلاف على النزوح من منازلهم، منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في أكتوبر الماضي.

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