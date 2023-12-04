إسرائيل تقرر ملاحقة قادة حماس في 3 دول بعد انتهاء الحرب في غزة

المصدر: البيان، وكالات

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أعلن مسؤولون إسرائيليون أن أجهزتها الأمنية قررت ملاحقة قيادات حركة حماس في الخارج بعد انتهاء الحرب في غزة، وحددوا ثلاث دول كمنطقة عمليات استخباراتية لتنفيذ عمليات التصفية.

وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، امس، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وأضاف: "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا هو القضاء على حماس. هذه ميونيخ الخاصة بنا. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر. (ربما) يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".

وبذكره ميونيخ، كان بار يشير إلى رد فعل إسرائيل على مقتل 11 من أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي عام 1972 عندما شن مسلحون من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية هجوماً على دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ. وردت إسرائيل بتنفيذ حملة اغتيالات مستهدفة ضد نشطاء وأعضاء المنظمة على مدى عدة سنوات وفي عدة دول.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد أرسل نتنياهو برقية عن نواياه في خطاب ألقاه على مستوى البلاد في 22 نوفمبر، مما أثار ذعر بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يريدون أن تظل الخطط الأخيرة سرية. وقال: "لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".

وذكرت وول ستريت جورنال أن خطط إسرائيل تشكل امتدادا لحربها في غزة وضمان ألا تشكل حماس تهديدًا خطيرًا لإسرائيل مرة أخرى - تمامًا كما قادت الولايات المتحدة تحالفًا عالميًا ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. وكجزء من هذه الجهود، تدرس إسرائيل أيضًا ما إذا كان بإمكانها طرد الآلاف من مقاتلي حماس ذوي الرتب المنخفضة بالقوة من غزة كوسيلة لتقصير الحرب.

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