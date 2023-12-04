قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

المصدر: وكالات

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قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين ،بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ اطلق من قبل طائرة استطلاع اسرائيلية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الاستهداف لبوابة المستشفى، تسبب بسقوط 4 قتلى و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود اكثر من 35 جثمان شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الاسرائيلية.

وكان قد وصل الى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح الأحد وحتى اعداد هذا الخبر.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الاسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم اروقة مستشفى كمال عدوان.

وقتل 9 مواطنين واصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في غارة اسرائيلية على منزل في حي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وواصلت إسرائيل عدوانها على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.

وقتل 26 مواطنا مساء امس الأحد، بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب القطاع.

وارتكبت اسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7أكتوبر إلى 15,523 قتيلا، وإصابة 41,316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما قتل 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمرت اسرائيل 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمرت 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.

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