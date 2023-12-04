الضفة.. مقتل فلسطينيين برصاص مستوطنين

المصدر: رام الله - وكالات

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تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي، وقالت السلطات الفلسطينية، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عدة قرى، وقتلوا فلسطينيين اثنين.

وقالت إدارة الإسعاف الفلسطينية، إن رجلاً في بلدة قراوة بني حسن شمالي الضفة، تعرض لإطلاق نار في الصدر، بينما اشتبك السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الجنود وصلوا إلى موقع الحادث، واستخدموا وسائل تفريق الشغب والرصاص الحي لفض الاشتباك بين السكان والمستوطنين، مضيفاً إن إسرائيلياً و4 فلسطينيين أصيبوا في المواجهة.

في حادث آخر، قال رئيس مجلس قرية ماداما، بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة، وجيه قط، إن مجموعة تضم 15 مستوطناً، أحرقوا سيارة وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطيني، بعد هجوم نفذه مستوطنون على بلدة غرب سلفيت. وذكرت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على بلدة قراوة بني حسان.

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