ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 15523 قتيلاً منذ بدء الحرب

المصدر: د ب ا

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ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين اليوم الأحد، إلى 15523 جراء حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن الطواقم الطبية انتشلت في الساعات الأخيرة 316 قتيلا و664 جريحا بفعل هجمات إسرائيل فيما لا يزال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكر القدرة أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 41316 مصابا، متهما الجيش الإسرائيلي بـ"استهداف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء والادعاء كذبا وجود مناطق آمنة".

وقال القدرة إن الجيش الإسرائيلي "يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال يتحكم في حجم ونوعية المساعدات بهدف خنق المنظومة الصحية في وقت الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض بإمكانات متواضعة للغاية".

وحذر القدرة من أن الجرحى في المستشفيات ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية في وقت تسير آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج ببطء شديد واقتصرت على سفر 413 جريحا فقط منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وطالب بتوفير ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق الإمدادات الطبية والأدوية والوقود وسفر الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج لإنقاذ حياتهم، والتدخل الدولي العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية.

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