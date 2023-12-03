بريطانيا: رحلات استطلاعية فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن

المصدر: د ب ا

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أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن لندن تدعم إسرائيل في بحثها عن الرهائن الذين مازالوا محتجزين في قطاع غزة. وأعلنت الحكومة البريطانية مساء أمس السبت " دعما لنشاط إنقاذ الرهائن المستمر، سوف تقوم وزارة الدفاع البريطانية بتسيير رحلات مراقبة فوق شرق البحر المتوسط، تتضمن العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

وأضاف البيان أن طائرة المراقبة غير مسلحة، وسوف يتم استخدامها فقط لتحديد مكان الرهائن، وسوف يتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط للسلطات المعنية.

وكانت حركة حماس قد اختطفت نحو 240 شخصا خلال الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ووافقت إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إقرار هدنة لأول مرة بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديها مرتين. وخلال هذه الفترة أفرجت حماس عن 105 أشخاص، وإسرائيل عن 240 سجينا فلسطينيا.

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