ليبيا.. تشكيل حكومة موحدة قبيل نهاية 2023

المصدر: عواصم - وكالات

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صرح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس، أنه سيتم تشكيل حكومة موحدة ومصغرة في ليبيا، قبيل نهاية العام الجاري، على الرغم من التحديات الكبيرة في تنفيذ ذلك، نظراً لرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، وفد أعيان وحكماء مدينة درنة في مكتبه بالقبة، حيث قال إن وجود سلطة واحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات أمر ضروري، مؤكداً ضرورة تبني الأنظمة الانتخابية التي وافق عليها بعدما تمت الموافقة عليها من قبل لجنة «6+6» المشتركة. وأوضح صالح أنها تسمح للشعب الليبي باختيار قادة الحكم دون استبعاد أو تجاهل.

وجدد رئيس البرلمان الليبي رفضه الجلوس، والاجتماع، مع الدبيبة في الحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مشترطاً حضور حكومة أسامة حمّاد الاجتماع.

وتركز الأمم المتحدة حالياً الجهود على محاولة تجميع الأطراف المتصارعة في ليبيا، للجلوس على طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية المتنوعة، وتشكيل حكومة موحدة لتحقيق توافق يؤدي إلى إجراء الانتخابات.

مع هذا، تتعثر المحاولات الأممية بعدم مشاركة البرلمان في المفاوضات، ما لم يكن هناك حكومة الوحدة الوطنية بقيادة أسامة حمّاد.

وأدرك باتيلي سابقاً، صعوبة مهمته في جمع القادة الرئيسين، وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات، وقال إن «معظم القادة لا يرغبون في الانتخابات والاستقرار، بل يهتمون فقط بالاستفادة غير المتوقعة من النفط والحفاظ على حصتهم من هذا المورد».

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