السوداني لبلينكن: نرفض أي اعتداء على أراضي العراق

المصدر: بغداد، واشنطن - وكالات

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حذّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، واشنطن من أي «اعتداء» على الأراضي العراقية، وسط استئناف القتال في قطاع غزة، والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد. في وقت حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحكومة في بغداد، على حماية المنشآت الأمريكية، أو التي يوجد بها أمريكيون.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين السوداني، وبلينكن، في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق، وألقى مسؤولو واشنطن اللوم فيها على جماعات مسلحة. إذ توقفت هذه الهجمات طيلة سريان الهدنة المؤقتة في غزة، الأسبوع الماضي، التي انتهت أول من أمس.

وأكد السوداني لبلينكن «موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية»، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية. ووفق البيان، جدد السوداني «التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق».

واعتبر بيان الحكومة في بغداد أن «الهجوم» في جرف الصخر يعد «تجاوزاً على السيادة العراقية».

كما ذكر البيان أنه «تم خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي يقوم بها العراق، لاحتواء التداعيات الخطيرة التي خلفتها الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، والعمل على تثبيت التهدئة، وضمان عدم اتساع الحرب، ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن، والاستقرار، في المنطقة».

وأواخر نوفمبر الماضي، قصفت الولايات المتحدة، مرتين، مواقع جماعات مسلحة في العراق، رداً على هجمات شنتها الجماعات ضد القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي.

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