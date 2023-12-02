ماكرون يحذر إسرائيل من خطر القضاء على حماس بالكامل

المصدر: أ ف ب

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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل، اليوم، من أن هدفها المعلن بالقضاء بالكامل على حركة حماس قد يجرّ حرباً تمتد عشر سنوات، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وسأل ماكرون، في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي: «ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات».

وأضاف: «لذا يجب توضيح هذا الهدف من جانب السلطات الإسرائيلية»، محذّراً من «حرب لا تنتهي».

وشدّد على أن «المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل»، معرباً عن القلق من انتهاء مفاعيل الهدنة بين إسرائيل وحماس أمس.

واعتبر أن «الردّ الصحيح على تنظيم إرهابي ليس القضاء على منطقة بكاملها أو قصف البنى التحتية المدنية بكاملها».

وأكد ماكرون أن الأمر يتعلق بالأمن الدائم لإسرائيل الذي لا يمكن ضمانه إذا أُرسي على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة.

وبناءً على ذلك، دعا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل.

وحضّ أيضاً على جعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها بموازاة الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق الهدف السياسي المتمثل بالوعد بإقامة الدولتين.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين، قال: «نحتاج إلى أيام عدة من العمل»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية والمستمرة.

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