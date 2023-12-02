11 قتيلاً بهجوم إرهابي في العراق

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

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لقي 11 مدنياً شرقي العراق حتفهم، حينما انفجرت عبوتان ناسفتان داخل حافلة صغيرة كانوا يستقلونها، قبل أن يطلق قنّاص النار عليهم، كما أفاد، أمس، مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة إن إرهابيين نفذوا الهجوم.

استهدف الهجوم، الذي وقع أول من أمس، مدنيين في محافظة ديالى، خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح عن عشيرتهم، بحسب ما صرح لوكالة «فرانس برس»، مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته.

وندد محافظ ديالى، مثنى التميمي، إثر الهجوم، بـ«عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية». ودعا عبر «فيسبوك»، القوات الأمنية إلى اتخاذ المزيد من الحيطة، والحذر، من الخلايا النائمة التابعة إلى «داعش».

وقال مصدر أمني ثانٍ، لـ«فرانس برس»، إن «11 قتلوا، وأصيب 17 آخرون بجروح، إثر هجوم بعبوة ناسفة، تبعها هجوم مسلّح» استهدف المدنيين الذين تجمّعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية بمنطقة المقدادية.

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية بأن «حافلة صغيرة استهدفت بعبوتين ناسفتين، أثناء العودة من تجمع انتخابي»، مضيفاً إن التفجير أعقبه «إطلاق نار من قنّاص مجهول». وقال إن الحصيلة بلغت 12 قتيلاً، و13 جريحاً.

أتى الهجوم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الجاري، التي تتمتع بصلاحيات واسعة وتنتخب المحافظين.

يشار إلى أن تقريراً للأمم المتحدة، نشر في يوليو الماضي، ذكر أن «عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم «داعش»، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة».

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