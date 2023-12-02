تسخين على الجبهة الشمالية ومقتل لبنانية وابنها

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلن الدفاع المدني اللبناني أمس، مقتل امرأة وابنها بقصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا جنوبي لبنان، بينما أعلن حزب الله استهداف جنود ومواقع إسرائيلية، مع تجدد التصعيد عبر الحدود بعد ساعات من انهيار هدنة غزة.

وقال شهود عيان إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف محيط بلدتي كفر كلا والعديسة جنوبي لبنان، كما أفادوا بانفجار صاروخين اعتراضيين إسرائيليين في أجواء كفر كلا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخين في كريات شمونة بالجليل الأعلى، كما هاجم خلية بالقرب من منطقة زرعيت داخل الأراضي اللبنانية. وقد دوّت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومارغليوت. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في كريات شمونة منذ الهدنة المؤقتة في غزة، التي دامت 7 أيام. وذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام إسرائيلية أن السكان هرعوا للاحتماء بالملاجئ.

ومنذ بدء الحرب، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيداً متواصلاً بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية، لم يتوقف إلا في أيام الهدنة السبعة.

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