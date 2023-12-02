إسرائيل على دراية بخطة 7 أكتوبر منذ عام

المصدر: نيويورك- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»: إن مسؤولين في إسرائيل حصلوا على خطة حركة «حماس» للهجوم، الذي شنته في 7 أكتوبر الماضي، قبل أكثر من عام من وقوعه، وفقاً لما أظهرته وثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات، التي أجرتها الصحيفة الأمريكية.

وذكرت في تقرير مطول أن المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين «رفضوا الخطة»، باعتبارها «طموحة أكثر من اللازم» و«أصعب من أن تستطيع حماس تنفيذها».

«جدار أريحا»

وحددت الوثيقة المؤلفة من 40 صفحة تقريباً، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية الاسم الكودي «جدار أريحا»، بشكل دقيق طبيعة الهجوم، الذي أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي.

ولم تحدد الوثيقة المترجمة، التي اطلعت عليها «نيويورك تايمز» تاريخ الهجوم، ولكنها وصفته بـ«المنهجي»، الذي يهدف إلى اجتياح التحصينات المحيطة بقطاع غزة، والاستيلاء على المستوطنات الإسرائيلية، واقتحام القواعد العسكرية الرئيسية، بما في ذلك مقر فرقة غزة العسكرية.

وتم تداول الوثيقة على نطاق واسع بين القادة العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين، ولكن القادة قرروا أن «هجوماً بهذا الحجم والطموح يتجاوز قدرات حماس»، وفقاً للوثائق، التي اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، والمسؤولين الذين أجرت معهم مقابلات.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار القادة السياسيين قد اطلعوا على الوثيقة أيضاً، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان «غير مستعد على الإطلاق عندما تدفق مقاتلو حماس» من قطاع غزة في ما وصفته بأنه «أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل».

واعترف مسؤولون أمنيون إسرائيليون بالفعل بأنهم «أخفقوا في حماية إسرائيل»، وتوقعت الصحيفة أن تشكل الحكومة الإسرائيلية لجنة لدراسة الأحداث والوقائع، التي سبقت الهجوم.

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