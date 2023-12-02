انهيار هدنة غزة وإسرائيل تصعّد الغارات وتقتل 100 فلسطيني

المصدر: غزة - البيان، وكالات

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في اليوم الـ56 من الحرب على غزة، عادت الحرب بشراسة، بعد انهيار الهدنة، حيث استأنفت إسرائيل هجماتها بعد انتهاء هدنة مؤقتة، دامت أسبوعاً.

وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، ما أدى إلى سقوط 100 مدني فلسطيني، وإصابة العشرات، حيث قصف الجيش الإسرائيلي «200 هدف» في غزة، وأصدر «خريطة إخلاء»، معتبراً شرق خان يونس «منطقة قتال خطيرة»، بينما أعلن إصابة 5 جنود نتيجة سقوط قذيفة «هاون» في غلاف غزة.

واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد انهيار هدنة مؤقتة دامت أسبوعاً، وقصفت طائراتها بدءاً من السابعة صباحاً مناطق سكنية وأبراجاً على طول القطاع وعرضه، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة عشرات، على الرغم من أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء الهدنة شهدت عملية تبادل الأسرى السابعة، بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينياً، بينهم 8 نساء من فلسطينيي 48، وكذلك 22 طفلاً، وذلك بعد إطلاق حركة «حماس» 8 إسرائيليين.

وفور انتهاء الهدنة المؤقتة، استقبلت مستشفيات غزة عدداً كبيراً من المصابين والضحايا بعد غارات إسرائيلية جوية وقصف مدفعي على شمال ووسط وجنوب غزة، بينما نشرت منصات إسرائيلية صوراً تظهر احتراق مركبة وتصاعد الدخان منها إثر سقوط صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة أدت إلى إصابة 5 جنود. كما قصفت الفصائل تل أبيب وبئر السبع وعقلان وأسدود.

قصف

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان، إن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت منذ انتهاء الهدنة إلى 109 قتلى ومئات الجرحى. وقال شهود عيان إن الجرحى يتدفقون على المستشفيات المكتظة، بينما يقوم السكان بالتبرع بدمائهم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى سقوط أكثر من 30 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف طال منزلاً شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بينما وصل 80 قتيلاً إلى المستشفى المعمداني من جراء قصف على مدينة غزة، خصوصاً الشجاعية والزيتون. وأكد التلفزيون الفلسطيني أن إسرائيل قصفت سوق مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف «أكثر من 200 هدف» في غزة، منذ نهاية الهدنة. وقال في بيان: «في أعقاب انتهاك «حماس» لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحاً، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح».

ومع استئناف القصف، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة، تحدد مواقع مختلفة سيطلب من أهالي القطاع إخلاؤها لاحقاً، معتبراً شرق خان يونس «منطقة قتال خطيرة»، وذلك بعد مطالبة دولية بإنشاء مناطق آمنة، وطلب أمريكي بتجنب قتل المدنيين.

وقبلها، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «X»: «تمهيداً للمراحل المقبلة من الحرب ينشر جيش الدفاع خريطة مناطق الإخلاء في قطاع غزة». وأوضح أدرعي أنه تم تقسيم أرض القطاع إلى مناطق بحسب الأحياء المعروفة «من أجل السماح لسكان غزة بالتوجه لها عندما يطلب منهم ذلك».

تبادل الاتهامات

وحمّلت «حماس»، في بيان، إسرائيل مسؤولية استئناف الحرب على قطاع غزة، بعد «رفضها طوال ليل الخميس التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين، وفق «رويترز». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت، ليل الخميس الجمعة، بأن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن، وذلك بعد حديث هيئة الاستعلامات في مصر أن الوسطاء يضغطون نحو تجديد الهدنة ليومين إضافيين.

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف عمليتها العسكرية على قطاع غزة بعد نهاية الهدنة.

وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير الأسرى والقضاء على «حماس»، وضمان أن غزة لن تشكل أبداً تهديداً للإسرائيليين.

وقال البيان، إن «حماس» انتهكت شروط الهدنة، لأنها لم تفِ بالتزاماتها بالإفراج عن جميع الأسرى من النساء، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 أسيراً إسرائيلياً، و240 معتقلاً فلسطينياً. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة، كما أتاحت دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

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