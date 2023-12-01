وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل أكثر من 60 فلسطينياً منذ انتهاء الهدنة

المصدر: ا ف ب

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس مقتل أكثر من 60 فلسطينيا منذ انتهاء الهدنة الموقتة الجمعة.

وجاء في بيان "أحصت الوزارة أكثر من 60 شهيدا وعشرات الجرحى نتيجة القصف الجوي على المدنيين في قطاع منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح اليوم الجمعة".

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة إن "الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم"، مضيفا أن "الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات".

وحذر القدرة من أن "الواقع الصحي في غزة وشمال القطاع كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة"، موضحا أن "الامكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.

وأشار إلى أن "المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الاعداد الكبيرة من الجرحى".

من جهتها حملت حماس إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنها لم تستجب لعروض للإفراج عن المزيد من الرهائن خلال الليل.

وأعلنت حماس في بيان "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي"، مؤكدة رفض إسرائيل هذه العروض "لأنّ لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي".

توعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في تصريح صحافي الجمعة حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.

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