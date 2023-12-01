الصحة الفلسطينية بغزة: 14 قتيلاً وعشرات الجرحى بعد انتهاء الهدنة

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا خلال ساعتين من انتهاء الهدنة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 14 قتيلاً.

وجاء في بيان الصحة، أوردته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى".

كان مسعفون قد أعلنوا عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل في غارات شننها طائرات حربية إسرائيلية في قطاع غزة.

وبدأت هدنة من 4 أيام يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطر ومصر، وتم تمديدها ثلاث مرات، وانتهت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم دون الاتفاق على تمديدها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف عملياته في غزة، واتهم حركة حماس بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل بإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي "بدأ في مواصلة حربه الوحشية على قطاع غزة، وواصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وحمل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب".

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ردا على هجوم غير مسبوق أطلقته حماس أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين.

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