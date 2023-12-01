المفاوضات بشأن الهدنة في غزة متواصلة مع الوسيطين القطري والمصري

المصدر: أ ف ب

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تتواصل جهود الوسيطين القطري والمصري حول الهدنة في قطاع غزة، على الرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الإنذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ"خرق الاتفاق" و"إطلاق صواريخ".

وقتل ستة فلسطينيين صباح الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس أشرف القدرة وكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، قتل طفلان في غارات جوية على مدينة غزة على ما أفاد الطبيب فاضل نعيم في مستشفى الأهلي العربي.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.

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