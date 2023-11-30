لماذا انتظر الرئيس الألماني نصف ساعة في مطار الدوحة قبل استقباله؟

المصدر: وكالات

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انتظر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لما يقرب من نصف ساعة تقريبا، في الطائرة لدى وصوله إلى قطر، قبل أن يغادرها، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشتاينماير وهو يقف عند بابا الطائرة، ضاما ذراعيه فوق بعضهما البعض.

وفي هذه الأثناء كانت السجادة الحمراء في انتظار الضيف الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثلا عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

وبحث أمير قطر والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال لقائهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استعرض الطرفان، خلال جلسة المباحثات التي عقدت بالديوان الأميري، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

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