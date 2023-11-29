تحركات أوروبية تدعم عملية السلام في اليمن

المصدر: عدن ـ محمد أحمد

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اختتم سفراء الاتحاد الأوروبي زيارتهم إلى عدن، حيث بحثوا خلالها مع الجانب الحكومي جهود إحلال السلام، ودعم الإصلاحات الحكومية في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية.

سفير الاتحاد الأوروبي، غابرييل مونويرا فينيالس، وسفير فرنسا، كاثرين كورم ـ كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر، وسفير هولندا، جانيت سيبن، التقوا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، ووزير خارجيته، أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، ومسؤولين كبار من وزارتي «الدفاع» و«الداخلية»، أكدوا خلالها دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وذكر بيان، وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي، أن المسؤولين الأوروبيين، يواصلون انخراطهم البناء في جهود السلام الجارية في البلاد. فيما أثنوا على الجهود الحكومية المبذولة، الهادفة إلى زيادة الإيرادات، بغية استقرار الاقتصاد الوطني، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحسين تقديم الخدمات، في ظروف بالغة الصعوبة تشهدها البلاد، وفي سياق إقليمي شديد التعقيد.

وشدد السفراء الأوروبيون، على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين، والتنمويين، الذين يساعدون اليمنيين. كما أجرى دبلوماسيو التكتل الأوروبي، نقاشات مفيدة مع قطاع الأعمال التجارية في عدن، واطلعوا على التحديات الهائلة التي يواجهها القطاع، وأكدوا دعمهم للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر.

رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي أعادوا تأكيد دعمهم الراسخ للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة، نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.

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