مقتل 3 فلسطينيين برصاص الإسرائيليين في الضفة

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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قتل ثلاثة فلسطينيين أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، مقتل الطفل عمرو أحمد وهدان (14 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في طوباس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق مقتل الفتى مالك البرغوثي (17 عاماً) بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه جيش الاحتلال في كفرعين شمال غرب رام الله.

ودهمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء القرية لتنفيذ عملية اعتقال قبل أن تندلع مواجهات بين الشبان والجيش ما أدى إلى إصابة البرغوثي بأربع رصاصات في الصدر توفي على إثرها. وكانت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله شهدت بعد منتصف الليلة قبل الماضية مقتل الشاب ياسين الأسمر (26 عاماً) خلال مواجهات اندلعت بالتزامن مع استقبال الفلسطينيين للدفعة الرابعة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم.

وأكدت مصادر أن الشاب من البلدة نفسها وتم تشييع جثمانه أمس. وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة يرتفع عدد الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 235 فلسطينياً، إضافة إلى نحو 3000 جريح بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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