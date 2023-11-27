عبد الله بن زايد ووزير خارجية الدنمارك يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الحالية في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها في قطاع غزة، ودورها في تكثيف وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لأهالي غزة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة الهادفة إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالي غزة على نحو آمن ومستدام وبما يلبي احتياجاتهم.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ولارس لوكه راسموسن عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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