في اليوم الأخير للهدنة.. السلطة الفلسطينية تكشف عن مساعٍ للتمديد

المصدر: رويترز، أ ف ب

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كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، أن هناك مساعي قطرية ومصرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وبعد دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار لتجنب زيادة عدد القتلى في صفوف المدنيين، قال المالكي إن الهدنة الحالية قد تُمدد يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، لكنه أضاف أن لا أحد يعرف إلى متى.

وأدلى المالكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

واليوم هو آخر يوم في الهدنة المتفق عليها لمدة أربعة أيام بين الجانبين.

من جانبها، أكدت حماس استعدادها لتمديد الهدنة، موضحةً، في بيان، أمس، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، بهدف زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين.

وقال مصدر قريب من حماس إن الحركة أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام.

ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج الحركة الفلسطينية عن عشر رهائن إضافيين كل يوم، في مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، أنه يراجع قائمة بأسماء المجموعة التالية من الرهائن التي سيتم إطلاق سراحها في وقت لاحق اليوم.

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