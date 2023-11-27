مسلحون مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن الأحد وسيطروا عليها، مشيرا في وقت لاحق إلى أن أفراد الطاقم بأمان.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "هناك مؤشرات إلى أن عددا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة +إم في سنترال بارك+ في خليج عدن في 26 نوفمبر"، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه.

وبعد ساعات، قال مسؤول أمريكي آخر في البنتاغون لوكالة فرانس برس إن القوات الأمريكية وقوات التحالف استجابت لحالة الطوارئ على متن الناقلة وبات "طاقم +إم في سنترال بارك+ في أمان حاليا".

ولم يتضح فورا ما إذا كان الطاقم لا يزال على متن السفينة أو في موقعها.

وكانت شركة "إمبري" للأمن البحري أفادت في وقت سابق الأحد بأنه تم اعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل، مشيرة إلى أن "القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع".

وأشارت إلى أن الحوثيين هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".

ونقلت أمبري عن "شركة زودياك للملاحة" مالكة السفينة أن عدد أفراد الطاقم يبلغ 22 بينهم أشخاص يحملون الجنسيات الروسية والبلغارية والفيتنامية والجورجية والفيليبينية إضافة إلى قبطان تركي.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع على إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وحذّر الحوثيون الأسبوع الماضي من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم.



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