هدنة غزة تنجح في يومها الثالث.. والتمديد قيد البحث

المصدر: دبي - البيان، غزة، عواصم - وكالات

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صمدت هدنة غزة في يومها الثالث، والتزم الطرفان بإطلاق عدد من المحتجزين والأسرى، ودخلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى القطاع، الأمر الذي دفع جهات معنية بالعمل على تمديد الهدنة لأيام إضافية.

في هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مصري: «إن مصر وقطر والولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة»، وأضاف: «إن الجهود المصرية- القطرية نجحت في استكمال عملية تبادل المحتجزين، واستمرار الهدنة».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، إنه يريد تمديد الهدنة، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن. وقال إن هدفه هو «أن تستمر الهدنة في غزة إلى ما بعد (اليوم) الاثنين».

المحتجزون

وأعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية أمس الإفراج عن 39 طفلاً فلسطينياً، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 13 من المحتجزين في غزة وصلوا إلى إسرائيل، إضافة إلى أربعة آخرين (غير إسرائيليين).

وقد تمت عملية التسليم في شمال قطاع غزة، للمرة الأولى.وقال الجيش في بيان «سلم ممثلو الصليب الأحمر 12 مختطفاً إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الأمن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة»، مضيفاً: «عاد المختطفون إلى إسرائيل، وسيشقون طريقهم إلى القاعدة العسكرية حتسيريم»، وتابع: إن رهينة إضافية «أرسلت مباشرة إلى المستشفى في إسرائيل»، فيما «يعود أربعة آخرون عن طريق مصر».

وبالفعل أطلقت حركة حماس سراح 17 رهينة، من بينهم 14 إسرائيلياً، ومواطنان من تايلاند، في المجموعة الثالثة من عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

وقالت «حماس» إنها أطلقت سراح أحد المحتجزين الروس، مشيدة «بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» وكإظهار تقدير لموقف موسكو بشأن الحرب. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الرجل يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية- روسية. وفي مسار مضاد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن مزارعاً فلسطينياً لقي حتفه، وأصيب آخر، أمس، بعد أن استهدفتهما قوات إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

مساعدات

وفي حين أكدت مصادر مصرية أن 120 شاحنة مساعدات، منها شاحنتان للوقود، واثنتان لغاز الطهي دخلت غزة، أمس، قال رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء الدكتور خالد زايد حسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك»: إن اتفاق الهدنة ينص على إدخال 200 شاحنة مساعدات يومياً، عبر معبر رفح، وشاحنتين من الوقود، تحتوي على 120 ألف لتر سولار تقريباً. وأوضح أن المساعدات خلال الهدنة تصل بالفعل إلى 200 شاحنة يومياً. وأكد كذلك استقبال معبر رفح 400 مصاب، وجريح فلسطيني جديد، مع 300 شخص من المرافقين لهم، حيث تم توزيعهم على مستشفيات العريش.

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