الرئيس التونسي يهدد مثيري الفتنة بـ«الصواريخ»

المصدر: تونس - وكالات

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أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحذيراً شديد اللهجة ضد مثيري الفتنة، مشيراً إلى أن صواريخ الدولة التونسية جاهزة «لتضربهم».

وخلال استقباله رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قال سعيد: «يعتقد العديدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها، ولكن ليفهموا المرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم»، حسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية.

ووجه سعيد تحذيره «إلى من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ولمن يريدون ‏تجويع الشعب، ولهؤلاء المجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها»، وفق قوله.

وطالب الرئيس التونسي، في اجتماعه بمسؤوليه، بعودة الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها من دون قيمتها الحقيقية، للشعب التونسي. وأوضح أن هذه الأملاك تمّت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011.

وشدد أنه لم يتدخل قط في القضاء التونسي، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب.

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